Apple сняла на iPhone пятичасовой фильм об Эрмитаже. Как его смотреть? И почему стоит?

Фильм "Эрмитаж. Снято на iPhone 11 Pro" — первый российский проект Apple (а не адаптация международного), который увидят во всем мире. Зачем операторы носили балаклавы и что нельзя было делать в музее?

Эрмитаж — один из визуальных символов России (хотя в мировом кино, пожалуй, чаще показывают Красную площадь или заснеженную тайгу), поэтому в Apple недолго выбирали, где снимать кино продолжительностью… пока не закончится заряд батарейки. На это у команды было два понедельника, когда в музее нет посетителей. В первый день прокладывали маршрут и репетировали. Во второй — "чистовые" съемки. Кино снимали одним дублем — в нем не должно было быть склеек, нельзя было остановить процесс и что-то переделать. Многие операторы не верили, что это реально, еще и с учетом ограничений музея, но в итоге получился фильм (здесь полная версия) длиной 5 часов 19 минут и 28 секунд. ТАСС — о том, как его создавали. О чем фильм... В этом фильме, как в игровом кино, есть герои — например, мальчик, заблудившийся в музее, пожилая пара, перформанс-танцоры. Но здесь нет слов и нет строгого сюжета. Смотреть фильм можно по частям с любого момента. Аксинья Гог, режиссер из Москвы, которая придумала идею, говорит, что она "наверное, единственный режиссер в мире, который заявляет, что фильм, им созданный, не обязательно смотреть целиком". По сути, он состоит из абсолютно самодостаточных кусков.

' 'Apple Россия/YouTube''

"Это такая медитация, в которую можно погрузиться на любом моменте, он вас затянет. Персонажи, которых мы встречаем, — это случайные посетители музея, которые, как зритель, молча рассматривают окружающее пространство. У каждого есть своя история, но о ней мы можем только догадываться. Также в фильме есть живое выступление Кирилла Рихтера и несколько хореографических перформансов. Эти сцены достаточно энергичные и динамичные на контрасте с медитативной медленной картинкой прогулки по музею", — рассказывает она.

Описание Фильм снимали в декабре, когда в Санкт-Петербурге световой день меньше шести часов. Операторы знали, когда свет начинается, когда заканчивается, и подстраивались под эти условия: ходили по музею, замеряли, что в такое-то время в этом зале достаточно светло, а в другое надо продумать освещение © Apple

Когда Apple давала режиссерам бриф, в нем было всего несколько вводных: Эрмитаж, iPhone, один кадр, пять часов. Можно было придумывать что угодно. "Хочется назвать это экспериментом или даже перформансом, потому что буквально пока мы не нажали кнопку "стоп", мы не до конца понимали, что у нас получится. Так как снимали одним дублем, мы были ограничены в выборе маршрута и приходилось сочинять историю по ходу нашего перемещения", — продолжает режиссер. ... и в чем его уникальность?

"Снять проект одним дублем без единой склейки — это то, чего пока не удавалось сделать никому в кинематографе. Во всех нашумевших фильмах, снятых одним планом, как "Бёрдмэн" или "1917", все равно есть скрытые склейки. У нас же нет ни одной", — рассказывает Давид Хайзников, оператор-постановщик. Он был оператором в сериалах "Эпидемия", "Чернобыль. Зона отчуждения". Говорит, что снимать в Эрмитаже было едва ли не труднее, чем выполнить задачу — снять все одним дублем. Обычную площадку можно подстроить под себя. Оператор приходит и говорит: это нужно подвинуть, это убрать, а вот здесь запустить дрон. Ничего из этого в Эрмитаже было нельзя делать. Операторы снимали с рук и использовали механический кран, тележку и стедикам. "Пожалуй, сложнее всего было работать с группой осветителей. Ребята в основном работают в кино или в рекламе, там есть свои стандартные решения, а этот проект — он уникальный, вообще единственный в своем экземпляре, приходилось многое придумывать заново. Я на это, как оператор, был готов, но не все так быстро могут переключиться. Когда выяснялось, что нельзя делать так, как они привыкли, у многих это вызывает отторжение сначала, но потом приходится смириться. Ограничения музея были связаны с безопасностью — нельзя было случайно повредить что-либо. Это значит не только осторожность, чтобы ничего не зацепить, но и соблюдение определенного температурного режима".

Описание Эрмитаж открыт для публики с 1852 года. В коллекцию музея входит более 3 млн артефактов © Apple

Еще одна сложность была в том, что штатное приложение "Камера" в iPhone не позволяет вручную контролировать настройки съемки. "Автоэкспозиция нам не подходила, потому что каждый зал освещен по-разному, — объясняет Хайзников. — Когда входишь в темный зал в режиме автоэкспозиции, iPhone автоматически пытается все высветлить, а изображение становится зернистым. Мы перепробовали множество приложений с ручными настройками, доступных в App Store, но идеального решения не нашли. Где-то не все нужные мне настройки присутствовали. Где-то они были, но их можно было контролировать нажатиями на экран. Это не подходило по нескольким причинам — с экрана мы контролировали картинку и не могли позволить себе постоянно ее закрывать. А постоянные нажатия могли бы привести к тряске. Когда iPhone был на кране, например, просто физически не было возможности управлять экраном в тот момент". Поэтому для съемок написали приложение "Когда мне впервые озвучили задачу — снять на iPhone одним дублем больше пяти часов в 4К, мой первый вопрос был: "А может вообще телефон это сделать?" Мне сказали: "Так никто не пробовал, нам и предстоит узнать", — говорит Николай Пигарев, технический директор, создатель приложения Catch. Первым делом он взял iPhone 11 Pro Max и поставил его на окно. Телефон записал шесть часов видео, Пигарев обрадовался и подумал, что дело сделано. Но потом он провел еще много тестов. Оказалось, что не все так просто — показатели постоянно варьировались.

Описание Съемки выполнялись на основную широкоугольную камеру iPhone 11 Pro © Apple

"Такие параметры, как яркость экрана, включен ли Bluetooth или Wi-Fi, никак не влияли на батарейку во время записи видео. Единственным вариантом проверить, как iPhone справится с нашей задачей, было в точности воспроизвести запись с заданными параметрами. Но выяснилось, что экспозиция, автостабилизация, фокус влияют на батарейку гораздо больше. Протестировав множество готовых решений для съемки с ручными настройками из App Store, за две недели до съемки мы приняли решение создать приложение. Техзадание формировалось на съемочной площадке во время репетиции. В результате мы сделали приложение Catch, которое перенесло все тонкое управление — ISO, фокус, баланс белого — на цифровую коронку часов Apple Watch".

Описание Многое в фильме – это импровизация. Съемочная группа не успевала отрепетировать все в ограниченное время © Apple

В этом приложении была создана поддержка Smart HDR. "Думаю, это такой звоночек из будущего, которое уже скоро настанет, когда компьютеры будут сами дорисовывать часть картинки, как это сейчас работает с Deep Fusion или ночным режимом в iPhone. В нашем случае Smart HDR очень помог при съемке нюансов, например, переходов темных цветов на картинах — от темно-зеленого к черному". Главная фишка приложения в том, что там нельзя случайно остановить запись — если бы так случилось на середине съемки или под конец, вся работа могла пропасть. Как снимали в итоговый день Площадка — 233 тыс. кв. метров. Число участников — несколько сотен человек: актеры все профессиональные, кроме одной бабушки — сотрудницы Эрмитажа, креативная команда, осветители, технические рабочие. Сразу ответим на популярный вопрос — в фильме нет котов Эрмитажа (сейчас в подвалах музея проживает несколько десятков кошек). За камерой следовали семь человек, из них три оператора, которые попеременно снимали на конструкцию из трех телефонов — риг. "Изначально планировали снимать на один iPhone, но во время подготовки решили все же иметь второй в качестве подстраховки. Потом понадобился еще один телефон для организации плейбека — показа картинки на мониторе. Обычно сигнал на плейбек передается по проводу, но во время этой съемки мы не подключали к телефонам никакие провода, чтобы ни у кого не возникло ощущения, что телефоны заряжаются, ведь стояла задача снять все именно на одном заряде, — объясняет Давид Хайзников, почему нужна была конструкция.

Описание В совместном проекте Apple и Эрмитажа показаны 45 залов и почти 600 произведений искусства из коллекции музея © Apple

На кадрах со съемок фильма есть момент, когда оператор забирает риг с крана — если не знать заранее, что фильм получился, выглядит эта передача драматично. Но ему удается аккуратно забрать конструкцию и продолжить съемки с руки. "Важно было сделать моменты перехода смартфона с крана в руки, с рук на тележку максимально незаметными. Но в то же время задачи снять на 100% идеально не было. У нас была задача показать возможность новых iPhone, устроить им настоящее честное испытание, — продолжает Аксинья Гог. — Все недочеты, которые зрители смогут заметить в фильме — осветительные приборы в кадре, несколько отражений съемочной группы в окружающих объектах, — все это только лишний раз доказывает, что все было по-настоящему, как в жизни". Впрочем, операторы все же продумывали, как не отражаться в картинах и глянцевых поверхностях, — для этого они носили черную одежду и балаклавы.

Описание "Мы с командой ходили по музею, искали киногеничные залы, переходы – так родилась наша история", – рассказывает о подготовке Аксинья Гог © Apple

"Так как мы снимали в Питере в декабре, где световой день длился всего около пяти часов, нам было принципиально двигаться строго по графику, чтобы захватить максимум естественного дневного света", — рассказывает Алексей Смоляр, второй режиссер. Несмотря на то что съемки проходили в понедельник, когда Эрмитаж закрыт для посетителей, в нем находилось около тысячи человек — это работники музея. Чтобы съемочная группа не пересекалась с ними, был составлен график перекрытий залов, как на День города. "Одна из самых сложных сцен — сцена в театре. Камера почти постоянно крутилась на 360 градусов, поэтому никто кроме оператора и актеров не мог находиться внутри, чтобы не попасть в кадр. В итоге мы снимали эту сцену практически вслепую, но это, пожалуй, один из самых эффектных моментов в фильме", — вспоминает Алексей Смоляр.

Описание "Персонажи, которых мы встречаем, это случайные посетители музея, которые так же как зритель молча рассматривают окружающее пространство. У каждого есть своя история, но о ней мы можем только догадываться", — говорит Аксинья Гог © Apple

Этот фильм будет интересен и тем, кто никогда не был в Эрмитаже или был давно, и тем, у кого есть история, как провел в этих залах неделю. В нем есть то, что обычный посетитель не замечает или не может рассмотреть вблизи. Например, потолок в лоджиях Рафаэля или сцену в театре музея. А всего в фильме можно увидеть 45 залов и 588 экспонатов Эрмитажа.

Кто написал музыку? В фильме больше 90 треков. Заглавную композицию к фильму написал российский музыкант Роман Литвинов Mujuice, 30-минутный сет исполняет трио Кирилла Рихтера, звучит музыка из альбома Chronos. Также в фильме звучат современные классические музыканты Антон Шварц и Габриэль Прокофьев. Сейчас плей-лист с основными композициями доступен в Apple Music. Продолжение

В конце съемок на основном смартфоне осталось 19% заряда батареи. Что еще снято на iPhone Фильм про Эрмитаж уникален за счет своей продолжительности — ранее ничего не снимали одним дублем более пяти часов. Но если вы видели один из последних клипов Леди Гаги Stupid Love, то его сняли на iPhone 11 Pro. Как и клип Селены Гомес на песню Lose You to Love Me. А здесь можно посмотреть недавнее восьмиминутное видео о китайском Новом годе под названием "Дочь". Это короткометражный фильм о трех поколениях китайских женщин, собравшихся вместе на праздник.

' 'Apple Россия/YouTube'''