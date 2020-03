Apple сняла на iPhone пятичасовой фильм об Эрмитаже. Как его смотреть? И почему стоит?

В конце съемок на основном смартфоне осталось 19% заряда батареи.

Что еще снято на iPhone

Фильм про Эрмитаж уникален за счет своей продолжительности — ранее ничего не снимали одним дублем более пяти часов. Но если вы видели один из последних клипов Леди Гаги Stupid Love, то его сняли на iPhone 11 Pro. Как и клип Селены Гомес на песню Lose You to Love Me. А здесь можно посмотреть недавнее восьмиминутное видео о китайском Новом годе под названием "Дочь". Это короткометражный фильм о трех поколениях китайских женщин, собравшихся вместе на праздник.