Ивановский губернатор поможет мужчине, который попросил у Путина об отоплении дома

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поможет решить проблему с отоплением дома местного жителя, который обратился с этой просьбой к президенту России Владимиру Путину. Об этом в пятницу сообщила ТАСС представитель пресс-службы правительства региона.

"Губернатор принял обращение местного жителя и обещал помочь в разрешении ситуации <...> Житель задавал вопрос, касающийся проблемы с газификацией. Мы обязательно сообщим, когда этот вопрос будет решен", - сказала собеседница агентства.

Путин в пятницу находится в Иванове, где в том числе посетил детскую поликлинику №6, а после пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа. Горожане приветствовали президента и благодарили за приезд в их город. Один из них попросил главу государства помочь ему решить вопрос с отоплением, поскольку через губернатора сделать это не получилось. Президент спросил адрес и имя мужчины и посоветовал после разговора с ним подойти отдельно к губернатору.