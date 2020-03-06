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Ивановский губернатор поможет мужчине, который попросил у Путина об отоплении дома

По данным пресс-службы правительства региона, мужчина задавал вопрос, касающийся проблемы с газификацией

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поможет решить проблему с отоплением дома местного жителя, который обратился с этой просьбой к президенту России Владимиру Путину. Об этом в пятницу сообщила ТАСС представитель пресс-службы правительства региона.

"Губернатор принял обращение местного жителя и обещал помочь в разрешении ситуации <...> Житель задавал вопрос, касающийся проблемы с газификацией. Мы обязательно сообщим, когда этот вопрос будет решен", - сказала собеседница агентства.

Путин в пятницу находится в Иванове, где в том числе посетил детскую поликлинику №6, а после пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа. Горожане приветствовали президента и благодарили за приезд в их город. Один из них попросил главу государства помочь ему решить вопрос с отоплением, поскольку через губернатора сделать это не получилось. Президент спросил адрес и имя мужчины и посоветовал после разговора с ним подойти отдельно к губернатору.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
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