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Распространение коронавируса нового типа

Ростуризм разъяснил ситуацию с заселением иностранцев в российские гостиницы

Федеральное агентство по туризму напомнило, что ограничений по размещению иностранных граждан в гостиницах страны нет

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму России (Ростуризм) напоминает, что ограничений на размещение иностранных граждан в гостиницах РФ нет. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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"Ростуризм информирует о том, что ограничения по размещению иностранных граждан в гостиницах Российской Федерации на текущий момент отсутствуют", - отметили в Ростуризме.

В ведомстве пояснили, что данное заявление было сделано в связи с обращениями гостиниц, российских и зарубежных туроператров, иностранных граждан с просьбой разъяснить порядок приема иностранных граждан на территории России.

Въезд в Россию в настоящее время ограничен только для граждан стран, в отношении которых принято решение оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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