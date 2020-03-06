Ростуризм разъяснил ситуацию с заселением иностранцев в российские гостиницы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму России (Ростуризм) напоминает, что ограничений на размещение иностранных граждан в гостиницах РФ нет. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Ростуризм информирует о том, что ограничения по размещению иностранных граждан в гостиницах Российской Федерации на текущий момент отсутствуют", - отметили в Ростуризме.

В ведомстве пояснили, что данное заявление было сделано в связи с обращениями гостиниц, российских и зарубежных туроператров, иностранных граждан с просьбой разъяснить порядок приема иностранных граждан на территории России.

Въезд в Россию в настоящее время ограничен только для граждан стран, в отношении которых принято решение оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.