Минобороны опубликовало проект о женах полководцев Победы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Минобороны России в канун Международного женского дня открыло на своем сайте уникальный исторический раздел, посвященный женам советских полководцев Великой Отечественной войны.

"На сайте военного ведомства опубликован познавательный фотодокументальный раздел "Хранившие семейное тепло", посвященный женам советских военачальников Великой Отечественной войны - хранительницам их семейного уюта и тепла, внесшим свой, подчас бесценный вклад в судьбу победителей фашизма. Фотоснимки из семейных архивов, большинство из которых публикуется в открытом доступе впервые, расскажут о том, какими были они, любимые женщины прославленных людей, вместе с заслуженными мужьями приближавшие великий май 1945 года", - сообщили в министерстве.

Кроме того, в разделе представлены их воспоминания о тех суровых годах. Например, приводится рассказ жены командарма генерал-майора Леонида Сандалова Елизаветы о первом дне войны. "В 4 часа утра раздался страшный грохот, окна распахнулись. Женщины, схватив детей в охапку, в чем были, бросились в подвал. Новый взрыв. Бомба разорвалась у самого подъезда, в подвал ворвались дым и пламя. Выбежали на улицу. В небе низко-низко самолеты, у самого дома огромная дымящаяся воронка, вывернутая с корнями старая липа. От здания, где размещался штаб армии, осталась груда кирпича", - вспоминала она.

Также там опубликованы письма спутницы жизни наркома оборонной промышленности Дмитрия Устинова Таисии, будущей жены маршала Ивана Конева Антонины Васильевой, балерины Большого театра и будущей супруги генерала армии Алексея Антонова Ольги Лепешинской и многих других.

Проект, подготовленный при участии "Фонда памяти полководцев Победы", доступен по адресу: http://spouses-of-commanders.mil.ru.