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Распространение коронавируса нового типа

В Ираке зафиксирован третий случай смерти от коронавируса

Число заболевших достигло 46

КАИР, 7 марта. /ТАСС/. Третий летальный исход от осложнений, вызванных новым коронавирусом, зарегистрирован в Ираке. Об этом сообщило в пятницу министерство здравоохранения страны.

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"За минувшие сутки было выявлено восемь новых случав заражения новым коронавирусом, в том числе пять - в Багдаде, три - в Сулеймании и один - в Кербеле, - говорится в заявлении ведомства, которое приводит иракское информационное агентство INA. - Женщина в Кербеле в пятницу умерла". Кроме того, позднее стало известно еще об одном заболевшем - в Эрбиле (Иракский Курдистан). Таким образом, общее число инфицированных составило 46, еще один выздоровел.

МИД Ирака в пятницу обнародовал список из 13 стран, откуда запрещен въезд в страну. К уже имевшимся девяти государствам - Бахрейну, Ирану, Италии, Китаю, Кувейту, Сингапуру, Таиланду, Южной Корее, Японии - добавились Испания, Нигерия, Турция и Франция.

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ИракРаспространение коронавируса нового типа
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