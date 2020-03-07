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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: круизному лайнеру Viking Sun запретили из-за коронавируса заход на остров Бали

Ранее аналогичный запрет ввели власти провинции Восточная Ява

СИНГАПУР, 7 марта. /ТАСС/. Администрация Бали запретила норвежскому круизному лайнеру Viking Sun заходить в порт одноименного курортного острова в связи с опасением наличия инфицированных коронавирусом среди пассажиров или членов экипажа. Об этом пишет в субботу газета The Jakarta Post.

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"Мы провели совещание с представителями всех соответствующих структур, было принято решение отказать в заходе в порт острова Бали, который был запланирован на 8 марта", - отметил губернатор провинции Вайян Костэр. По его словам, "администрация стремится максимально защитить жителей от вспышки коронавируса".

"Являясь лучшим туристическим направлением в мире, одновременно Бали существует в условиях вероятности возникновения [на острове] различных заболеваний, поэтому мы должны проявлять максимальную осторожность", - подчеркнул чиновник. "Не нужно гнаться за небольшой выгодой, если это впоследствии окажет серьезное влияние на туризм и экономику провинции", - отметил Костэр.

Несколько дней назад аналогичный запрет ввели власти другой провинции Восточная Ява, которые не разрешили Viking Sun остановку в порту города Сурабая. Лайнер, на борту которого находятся в общей сложности почти 1,4 тыс. человек, прибыл из Австралии. 10 марта судно должно было выйти из порта Бали, на сутки зайти в порт острова Ломбок, а затем вернуться в город Сурабая, после чего взять курс на Шри-Ланку, куда должно зайти 20 марта.

Теги
ИндонезияРаспространение коронавируса нового типа
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