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Распространение коронавируса нового типа

Reuters: коронавирус выявлен у двух медработников международного аэропорта Лос-Анджелеса

Они занимались досмотром и проверкой пассажиров

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Новый коронавирус выявлен у двух сотрудников федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), проводивших проверку пассажиров на симптомы заболевания в международном аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение внутренний циркуляр ЦКПЗ при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в Атланте (штат Джорджия).

Оба медработника, тесты которых дали положительный результат, занимались досмотром и проверкой пассажиров, прибывающих в США из Китая и других стран. Сотрудникам ЦКПЗ предписано добровольно соблюдать режим карантина до 17 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели свыше 55,4 тыс. человек, число случаев заражения составляет более 80,6 тыс.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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