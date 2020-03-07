CNN: число случаев заражения коронавирусом в США превысило 300

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Количество случаев заражения новым коронавирусом в США возросло до 304. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

Эксперты ЦКПЗ и власти на местах зафиксировали в общей сложности 304 случая заражения. Как уточнила телекомпания, в это число включены и те пациенты, у которых коронавирус выявили местные органы здравоохранения, но окончательного подтверждения от экспертов ЦКПЗ еще не поступило. Вирус нового типа выявлен у 49 человек, прибывших в США, и у 255 жителей 28 штатов.

Количество летальных исходов остается прежним - 15, 14 из них подтверждены в штате Вашингтон.