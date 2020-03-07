{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

CNN: число случаев заражения коронавирусом в США превысило 300

Количество жертв составляет 15 человек

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Количество случаев заражения новым коронавирусом в США возросло до 304. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

Эксперты ЦКПЗ и власти на местах зафиксировали в общей сложности 304 случая заражения. Как уточнила телекомпания, в это число включены и те пациенты, у которых коронавирус выявили местные органы здравоохранения, но окончательного подтверждения от экспертов ЦКПЗ еще не поступило. Вирус нового типа выявлен у 49 человек, прибывших в США, и у 255 жителей 28 штатов.

Количество летальных исходов остается прежним - 15, 14 из них подтверждены в штате Вашингтон.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В ВОЗ заявили, что коронавирус вряд ли прекратит распространение к лету
Вирус может сохранить способность распространяться, считают в организации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС