В Индии призвали закрыть Тадж-Махал и другие памятники из-за коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 марта. /ТАСС/. Мэр популярного у туристов города Агра в Индии Навин Кумар Джайн обратился в субботу к центральному правительству с призывом временно закрыть для посещения туристами все исторические памятники, причем не только в Агре, но и по всей стране из-за нового коронавируса. Об этом глава администрации города, в котором расположены многочисленные исторические памятники, в том числе знаменитый мавзолей Тадж-Махал, сообщил на своей странице в Twitter .

"Я призываю правительство Индии закрыть все исторические памятники в стране, включая Тадж-Махал, до тех пор, пока ситуация не нормализуется", - заявил Джайн. Он отметил, что Агру и другие исторические места посещают многочисленные иностранные туристы, и это повышает шансы на распространение коронавирусной инфекции.

Ответа от центральных властей на предложение мэра Агры пока не последовало.

Согласно последней информации, в Индии зафиксирован 31 заболевший коронавирусной инфекцией, в их числе 16 иностранцев - туристов из Италии. Все заболевшие индийцы посещали различные страны - Китай, Италию, Иран, ОАЭ, Малайзию и Таиланд. Трое индийских пациентов уже выздоровели, смертельных случаев из-за вируса COVID-19 в Индии не отмечено.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.