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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения новым коронавирусом в Таиланде достигло 50

Два новых случая заражения подтвердили у прибывших из Италии

БАНГКОК, 7 марта. /ТАСС/. Власти Таиланда подтвердили два новых случая заражения коронавирусом у прибывших из Италии лиц. Об этом объявили в субботу представители министерства здравоохранения королевства на пресс-конференции.

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По их данным, двое новых пациентов являются членами той же группы, которая прибыла из Италии в Таиланд 2 марта. Остальные люди из этой группы изолированы и ожидают результатов тестов на наличие коронавируса. Таким образом, общее число подтвержденных в королевстве случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, достигло 50, вылечился 31 человек, также в стране зафиксирован один летальный исход. Общее число пациентов, оказавшихся под наблюдением врачей, - 4234, из них 1726 все еще находятся в больницах.

В Таиланде первый случай заражения новым коронавирусом был выявлен 13 января у 74-летней китаянки из города Ухань. 24 января он была выписана из больницы, поскольку лабораторные исследования показали отсутствие вируса, после этого она вернулась обратно в Китай.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 17 тыс., более 300 человек умерли.

Теги
ТаиландИталияРаспространение коронавируса нового типа
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