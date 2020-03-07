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Распространение коронавируса нового типа

В Грузии число инфицированных новым коронавирусом возросло до 12

Еще 140 человек находятся в карантине, 42 - в стационарах под наблюдением врачей

ТБИЛИСИ, 7 марта. /ТАСС/. Грузинские медики диагностировали еще у трех людей новый коронавирус, таким образом общее число инфицированных возросло до 12. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу статистические данные на сайте stopcov.ge по информированности общества о ситуации в связи с распространением инфекции в стране.

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По данным сайта, помимо 12 инфицированных человек в карантине находятся 140 человек, а еще 42 - в стационарных учреждениях под наблюдением врачей. До этого в Грузии было выявлено девять случаев заражения новым коронавирусом. Все они являются гражданами Грузии, большая часть которых заразилась в Италии, а некоторые - в Иране. Их состояние врачи оценивают как стабильное.

Правительство Грузии в пятницу приняло решение о временном прекращении авиасообщения с Италией из-за сложной ситуацией с распространением нового коронавируса в этой стране. До этого прямые полеты были прекращены с Китаем и Ираном.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 17 тыс., более 300 человек умерли.

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ГрузияРаспространение коронавируса нового типа
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