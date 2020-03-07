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Распространение коронавируса нового типа

В Чехии диагностировали коронавирус у 19 из 594 обследованных

В Минздраве республики также сообщили, что поместили в домашний карантин более 1 тыс. человек

ПРАГА, 7 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Чехии в субботу на своем сайте информировало, что заражение новым типом коронавируса в республике было диагностировано у 19 из 594 обследованных граждан. В домашний карантин, согласно ведомству, помещены 1 011 человек, которые будут находиться в нем в течение двух недель.

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Зараженные коронавирусом госпитализированы в пражской больнице "На Буловце" и клинике имени Масарика в городе Усти-над-Лабем на северо-западе Чехии. Среди них находятся гражданки США и Эквадора, а также гражданин Италии.

Наибольшее количество людей в домашнем карантине находится в Праге - 341 человек. Значительная угроза распространения коронавируса, как следует из информации Минздрава, существует в чешской столице, которая, несмотря на тревожную эпидемиологическую ситуацию, продолжает привлекать туристов, в частности, из стран, где зафиксированы крупнейшие очаги заболевания.

Согласно информационному агентству ТАСR, в соседней Словакии пока был диагностирован единственный случай заражения коронавирусом. Болезнь, кроме того, выявлена у состоящей из четырех человек словацкой семьи, находящейся в отпуске в Австрии. В этой альпийской стране зафиксировано 66 зараженных.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 17 тыс., более 300 человек умерли.

Теги
СШАЧехияИталияСловакияЭквадорРаспространение коронавируса нового типа
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