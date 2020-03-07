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Распространение коронавируса нового типа

Канада выделит $20 млн университетам страны на разработку вакцины от коронавируса

Глава Минздрава страны Патрисия Хайду сообщила, что эти средства получат 19 вузов, которые ведут 47 проектов по изучению коронавируса

ОТТАВА, 7 марта. /ТАСС/. Власти Канады выделят 27 млн канадских долларов ($20 млн) на исследования по изучению коронавируса и поиск соответствующей вакцины. Об этом сообщила глава Минздрава страны Патрисия Хайду.

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"Канада должна принимать участие в общей борьбе с коронавирусом", - сказала она. Министр отметила, что федеральными властями принято решение о направлении 27 млн канадских долларов 19 канадским университетам, которые в настоящее время ведут 47 проектов по изучению коронавируса, установления всех причин заболевания пневмонией нового типа, а также способов ее лечения.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию.

 

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КанадаРаспространение коронавируса нового типа
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