В России бумажные лицензии на гражданское оружие хотят заменить пластиковыми карточками

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Бумажные лицензии на гражданское оружие вскоре будут заменены пластиковыми карточками. Об этом глава Росгвардии Виктор Золотов заявил в интервью "Российской газете", опубликованном на сайте издания.

По его словам, переход на цифровые лицензии произойдет в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпрограммы "Цифровая экономика". Золотов отметил, что включение в федеральный проект мероприятий по линии Росгвардии стало "серьезным подспорьем в решении задач информатизации". Он указал, что в 2019-2021 годах предусматривается создание "федеральной платформы по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами".

По словам Виктора Золотова, благодаря проекту наладится единое электронное взаимодействие всех участников оборота оружия. В частности, речь идет об оружейных заводах, владельцах оружия, юрлицах, которые торгуют, хранят или используют оружие при выполнении своих уставных задач, стрелковых объектах. Помимо этого, с помощью проекта будет совершен переход на "безбумажные" технологии - это реестровая модель и выдача электронных лицензий и разрешений. Как пояснил глава Росгвардии, можно будет получить одну пластиковую карточку "вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие".