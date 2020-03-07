В Германии число заразившихся новым коронавирусом возросло до 684

БЕРЛИН, 7 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 150 и достигло 684. Об этом сообщил в субботу научно-исследовательский институт имени Роберта Коха (RKI) в своей ежедневной сводке.

Больше всего заразившихся - 346 - в западной федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Там эпицентром распространения вируса является округ Хайнсберг, в котором насчитывается большинство инфицированных. В десятке километров от этого округа находится стадион футбольного клуба "Боруссия" из Менхенгладбаха - на этой арене в субботу пройдет центральный матч тура против "Боруссии" из Дортмунда.

В Баварии 117 инфицированных, в Баден - Вюртемберге - 116. Случаи зафиксированы в 15 землях из 16. Как заявили в RKI, риск заражения остается умеренным. Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан ранее говорил, что пик распространения заболевания в стране еще не пройден. Также он утверждал, что в 80% случаев болезнь у пациентов протекает в легкой форме или вообще без симптомов.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 17 тыс., более 300 человек умерли.