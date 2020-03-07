Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось до 19

ХЕЛЬСИНКИ, 7 марта. /ТАСС/. Четыре новых случая заражения коронавирусом нового типа выявлено в Финляндии, общее число заразившихся выросло до 19 человек. Об этом сообщил в субботу финский Национальный институт здравоохранения и социального развития.

"В Финляндии зафиксировано четыре новых случая заражения в двух регионах - два в Хельсинки и Уусимаа, два - в Пирканмаа", - говорится в сообщении. "Всего к настоящему моменту установлено 19 случаев заражения", - подчеркнул институт.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 17 тыс., более 300 человек умерли.