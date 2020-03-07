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Распространение коронавируса нового типа

В Малайзии зафиксировали 10 случаев заражения коронавирусом на территории страны

Общее число инфицированных достигло 93

СИНГАПУР, 7 марта. /ТАСС/. Власти Малайзии сообщили о 10 новых случаях передачи коронавируса внутри страны. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении генерального директора Минздрава Хишамы Абдулы.

"Общее число инфицированных в стране достигло 93 человек", - указывается в сообщении. Как отмечается при этом, были взяты анализы "у более чем 430 человек, которые имели контакты с заболевшими, все показали отрицательный результат".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.

 

Теги
МалайзияРаспространение коронавируса нового типа
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