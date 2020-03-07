Кабмин выделил 18,3 млрд рублей на зарплату медработников из бюджета

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 18,3 млрд рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства.

"Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала", - говорится в документе.

Документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 5 марта.