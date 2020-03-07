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Распространение коронавируса нового типа

МГУ перенес заключительные этапы школьных олимпиад из-за коронавируса

Они должны были пройти в марте на площадке вуза

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова принял решение перенести проведение заключительных этапов олимпиад школьников, которые должны были пройти в марте на площадке вуза. Об этом в субботу сообщила пресс-служба МГУ.

"Московский университет, заботясь о здоровье участников олимпиад, студентов и сотрудников университета, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и применяемыми мерами по противодействию распространению этой инфекции, принял решение перенести проведение заключительных этапов олимпиад школьников, проведение которых запланировано в МГУ имени М. В. Ломоносова и на региональных площадках, до нормализации эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новые даты проведения заключительных этапов олимпиад станут известны позднее.

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