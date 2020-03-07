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Распространение коронавируса нового типа

Число выявленных в Испании случаев заражения коронавирусом превысило 440

В Минздраве королевства сообщили, что восемь человек умерли от заболевания

МАДРИД, 7 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 441 случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Испании за время распространения инфекции в стране. Об этом заявил в субботу журналистам директор Центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве королевства Фернандо Симон.

Больше всего случаев зафиксировано в автономном сообществе Мадрид. "У нас (в Испании - прим. ТАСС) есть 441 случай", - отметил Симон. Кроме того, восемь человек умерли в Испании от заболевания.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.

 

Теги
ИспанияРаспространение коронавируса нового типа
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