Анкара назвала лицемерным заявление ЕС по теме миграции

АНКАРА, 7 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции назвало в субботу лицемерным заявление глав МИД стран - членов ЕС, в котором они указывают на недопустимость использования темы мигрантов для политического давления.

"Европейский союз все еще не способен осознать чрезвычайное бремя, с которым сталкивается Турция в вопросах миграции, - отмечается в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства. - Обвинения в том, что Турция, в которой находится наибольшее количество беженцев в мире, использует проблему миграции в политических целях, является новым доказательством лицемерного подхода".

Министры иностранных дел 27 стран - членов Евросоюза на экстренном заседании в Загребе в пятницу приветствовали достигнутое президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом соглашение о перемирии в сирийском Идлибе и призвали стороны к немедленной его реализации. Кроме того, главы МИД решительным образом осудили использование Анкарой проблемы сирийских беженцев для достижения своих политических целей, заявив, что для ЕС это неприемлемо.