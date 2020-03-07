Власти Нижегородской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

"Пациентка, у который был выявлен коронавирус, находится в удовлетворительном состоянии. Она получает все необходимое лечение, анализы показывают снижение вирусной нагрузки", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

ТАСС, 7 марта. Пациентка из Нижнего Новгорода, у которой выявлен коронавирус, находится в удовлетворительном состоянии, у нее отмечается снижение вирусной нагрузки. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой правительства Нижегородской области.

По его словам, новых случаев заболевания коронавирусом в Нижегородской области не зафиксировано, в регионе принимают все меры, чтобы не допустить распространение инфекции. "Нижегородская область не первый регион России, который столкнулся с этой проблемой. Уже есть отработанные алгоритмы, мы находимся на постоянной связи с коллегами из других регионов", - приводят в сообщении слова Никитина.

Губернатор также призвал жителей региона доверять только проверенной информации из официальных источников относительно ситуации с коронавирусом.

В пятницу стало известно о том, что у девушки 1993 года рождения, вернувшейся в Нижний Новгород из туристической поездки в Милан, выявлен коронавирус. По словам медиков, болезнь протекает в легкой форме. Установлены около десяти человек, с которыми девушка контактировала после возвращения в Россию, они находятся дома под ежедневным медицинским контролем.