{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

На Мальте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Министр здравоохранения страны Крис Ферне сообщил, что пациентка - 12-летняя девочка, которая вернулась из Италии

ТАСС, 7 марта. Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Республике Мальта. Об этом, как передает газета Malta Today, в субботу объявил министр здравоохранения страны Крис Ферне.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

По его данным, 12-летняя пациентка во вторник вернулась из Италии. После прибытия на остров девочка и сопровождавшие ее в поездке члены семьи были помещены на карантин, а в четверг у нее появились симптомы вызываемой вирусом болезни.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.

 

Теги
МальтаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
ВОЗ направит экспертов в Азербайджан и на Украину в связи с коронавирусом
В организации также сообщили, что в Венеции будет базироваться "чрезвычайная группа" специалистов ВОЗ для координации с местными властями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС