На Мальте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

ТАСС, 7 марта. Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Республике Мальта. Об этом, как передает газета Malta Today , в субботу объявил министр здравоохранения страны Крис Ферне.

По его данным, 12-летняя пациентка во вторник вернулась из Италии. После прибытия на остров девочка и сопровождавшие ее в поездке члены семьи были помещены на карантин, а в четверг у нее появились симптомы вызываемой вирусом болезни.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.