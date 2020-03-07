Состояние заразившихся коронавирусом россиян в Липецкой области удовлетворительное

ТАСС, 7 марта. Состояние троих заразившихся новым коронавирусом россиян, которых поместили в Липецкую областную клиническую инфекционную больницу, медики оценивают как удовлетворительное. Они находятся в отдельных боксах, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе администрации региона.

"Пациенты госпитализированы в ГУЗ "Липецкая областная клиническая инфекционная больница" с соблюдением всех мер инфекционной безопасности в отдельные боксы. Все пациенты получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России. Состояние больных ближе к удовлетворительному", - говорится в сообщении. Диагноз подтвержден лабораторно.

В пресс-службе администрации Липецкой области сообщили, что контактировавшие с зараженными россиянами помещены на карантин. "Лица, находившиеся в тесном контакте с больными, изолированы в обсерватор [подразделение, где размещают людей без признаков коронавируса, но контактировавших с прибывшими из регионов с неблагоприятной эпидемической ситуацией], за ними ведется медицинское наблюдение", - говорится в сообщении. В Липецке обсерватор создан на базе акушерско-гинекологического отделения Данковской центральной районной больницы, пока тот закрыт на ежегодную санитарную обработку. Там могут разместить до 70 человек.

В пресс-службе областной администрации также отметили, что в медицинских организациях есть все необходимые средства защиты, расходные материалы. В сообщении, распространенном пресс-службой губернатора региона, отмечается, что "в медицинских организациях [региона] пополнены запасы необходимых расходных материалов, средств индивидуальной защиты".

В субботу в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили о четырех новых случаях заражения в России, зарегистрированных за последние сутки. Трое инфицированных находятся в Липецке, один - в Санкт-Петербурге, в последние две недели все они посещали Италию.