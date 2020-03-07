На лайнере Grand Princess, где обнаружен коронавирус, находятся 49 украинцев

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Почти 50 граждан Украины находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, где зафиксирована вспышка нового коронавируса. Об этом в субботу сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"По информации Госдепартамента США, на борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит на рейде у берегов Калифорнии из-за обнаружения коронавируса, находятся 49 граждан Украины. Сейчас генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", - сообщили в ведомстве украинскому "Общественному радио".

Как сообщал в пятницу вице-президент США Майкл Пенс, заражение новым коронавирусом подтверждено у 21 пассажира и члена экипажа круизного лайнера Grand Princess, на борту которого находятся в том числе четверо граждан России.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что команде корабля Grand Princess, следовавшего по маршруту Хило (штат Гавайи) - Энсенада (город в Мексике), было приказано вернуться в порт Сан-Франциско. Такое распоряжение властей штата Калифорния последовало после того, как один из пассажиров, находившихся на борту Grand Princess с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, умер от болезни, вызванной новым коронавирусом. Граждане России, находящиеся на борту, входят в экипаж лайнера.