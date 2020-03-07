{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Во Франции число случаев заражения коронавирусом превысило 700

Общее количество смертей на территории страны возросло до 11

ПАРИЖ, 7 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом на территории Франции достигло 716. Об этом говорится в распространенной в субботу информации на сайте санитарно-медицинского агентства Sante publique France.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

Телеканал BFM также со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает о трех новых погибших в результате болезни, вызванной коронавирусом. Таким образом общее количество смертей на территории Франции возросло до 11. Ранее сообщалось о 613 случаях заражения и девяти смертельных случаях.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.

 

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства
Президент также поручил унифицировать миграционный режим для долгосрочного пребывания в России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС