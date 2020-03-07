Путин поручил провести реформу миграционных режимов и института гражданства

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации на основе предложений, подготовленных рабочей группой по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы. Соответствующий перечень размещен на сайте Кремля.

"Администрации президента Российской Федерации организовать в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации на основе предложений, подготовленных названной рабочей группой (прилагаются). Доклад - до 1 марта 2021 г., далее - один раз в полгода", - говорится в документе.

Ответственным за подготовку доклада назначен руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

Кроме того, президент поручил правительству РФ, МВД России, МИД, ФСБ, Минюсту России совместно с администрацией президента РФ обеспечить корректировку плана мероприятий по реализации в 2019-2021 годах Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. Доклад по этому вопросу должен быть подготовлен до 1 июня 2020 года.

Долгосрочное пребывание

Путин также поручил своей администрации провести работу по созданию унифицированного миграционного режима для долгосрочного пребывания на территории России.

Согласно документу, режим долгосрочного пребывания станет единым миграционным режимом для долгосрочного пребывания (более 90 дней в году) с любыми законными целями, включая работу и получение образования, без оформления вида на жительство и приобретения гражданства России.

"Предлагается такие правила применять ко всем иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, включая граждан государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением граждан Белоруссии", - отмечается в материалах на сайте Кремля.

Обязательными условиями для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в РФ станут наличие подтвержденного аккаунта в государственной информационной системе на основе предоставления биометрических персональных данных; отсутствие опасных инфекционных заболеваний; получение единого документа с электронным носителем информации.

"Иностранные граждане, имеющие аккаунт в государственной информационной системе, смогут получать государственные услуги в электронном виде и без ограничения срока находиться на территории Российской Федерации при наличии одного из следующих оснований: а) осуществление трудовой деятельности на условиях, приведенных в разделе III "Модернизация механизмов регулирования трудовой миграции" настоящих предложений; б) получение образования, прохождение лечения, иные случаи, перечень которых должен быть закреплен законом", - говорится в документе.

Согласно поручению, разработку предложений по модернизации миграционных правил для иностранных граждан с визовым порядком въезда планируется осуществить с учетом опыта применения предлагаемого режима в отношении иностранных граждан из стран с безвизовым порядком въезда и по итогам внедрения механизмов контроля и создаваемых электронных сервисов, включая вводимую с 1 января 2021 года единую электронную визу.