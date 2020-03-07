Путин поручил рассмотреть введение института "соглашения о лояльности" при въезде в Россию

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации провести работу по совершенствованию механизмов обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере. Одно из предложений предусматривает введение института "соглашения о лояльности" - обязательства, нарушение которых может привести к утрате права нахождения в стране. Соответствующие перечень поручений и предложения рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы размещены в субботу на сайте Кремля.

"Речь идет о механизме, в рамках которого иностранные граждане для въезда на территорию Российской Федерации официально принимают на себя обязательства, нарушение которых может повлечь объявление нежелательности пребывания (проживания) на территории Российской Федерации и утрату права на нахождение в Российской Федерации (соблюдение законодательства, неучастие в политической деятельности и в деятельности запрещенных в Российской Федерации организаций и др.)", - отмечается в материалах.

"В числе условий обеспечения безопасности РФ в миграционной сфере предусматривается предоставление права на постоянное проживание в России и российского гражданства, прежде всего, лицам, владеющим русским языком и близким нам по ментальности и культуре; гибкие и удобные миграционные правила для временного нахождения в России законопослушных иностранных граждан; широкое внедрение современных цифровых технологий для анализа миграционной ситуации, организации предоставления госуслуг и осуществления государственного контроля в миграционной сфере", - также говорится в документе.

Одновременно необходимо совершенствование направленных на предотвращение нарушения установленных правил и решение иных правоохранительных задач специальных механизмов и институтов обеспечения безопасности и правопорядка, отмечается в документе.

В том числе предусматривается расширение использования биометрических персональных данных и технологий работы с ними для проведения верификации и идентификации личности иностранных граждан; модернизацию инфраструктуры пограничных органов и органов внутренних дел для обеспечения биометрической идентификации и верификации; возможность выноса части миграционных процедур за пределы РФ, включая прохождение иностранными гражданами проверки на наличие оснований, препятствующих въезду в страну.

Контролируемое пребывание и механизм высылки

В предложениях рабочей группы говорится о необходимости более четкой регламентации круга обстоятельств, при наличии которых нахождение иностранного гражданина на территории страны признается нежелательным. Также предлагается ввести особый миграционный статус "контролируемое пребывание", предусматривающий возложение на иностранного гражданина дополнительных обязанностей (регулярная личная явка, ограничение перемещений, применение дополнительных средств контроля и др.), предоставление особых прав (например, на услуги переводчика, услуги связи и др.), применение особых процедур и полномочий государственными органами.

"Данный миграционный статус будут приобретать иностранные граждане, оказавшиеся в нестандартных с точки зрения обычных миграционных процедур ситуациях, потенциально нежелательные, представляющие угрозу для Российской Федерации, но находящиеся на территории Российской Федерации по тем или иным причинам, например, лица: в отношении которых начата процедура признания их нахождения в Российской Федерации нежелательным; в отношении которых при прохождении пограничного контроля были выявлены препятствия для пропуска на территорию Российской Федерации; подлежащие высылке, включая тех, кто не может быть выслан с территории Российской Федерации; отбывающие наказание в местах лишения свободы; которым ограничен выезд из Российской Федерации; имеющие запреты на въезд, но которым въезд в Российскую Федерацию временно разрешен по особым обстоятельствам (например, для дачи показаний по уголовному делу)", - говорится в документе.

Согласно поручению, Администрации президента предстоит провести работу по совершенствованию порядка высылки иностранных граждан из РФ, которая в настоящее время осуществляется в форме депортации, административного выдворения и процедуры реадмиссии. Также корректировке подвергнется институт запрета на въезд в Россию. "Соответствующий институт должен применяться более избирательно, прежде всего, в отношении лиц, пребывание которых реально угрожает охраняемым законом интересам. Кроме того, следует предусмотреть возможность установления запрета не только для конкретного иностранного гражданина, но и в отношении категорий иностранных граждан (например, при возникновении эпидемий в иностранном государстве)", - отмечается в материалах.

Предстоит усовершенствовать институт установления личности иностранного гражданина и лиц без гражданства, а также механизмы контроля и обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в миграционной сфере, выработать эффективные алгоритмы действий в отношении лиц, у которых выявлены опасные заболевания.

Согласно перечню, необходимо повысить эффективность контроля транзакций, прежде всего за счет создания удобных для иностранных граждан государственных электронных сервисов в миграционной сфере, позволяющих осуществлять официальные платежи в привязке к аккаунту иностранного гражданина в государственной информационной системе. Будет усовершенствован механизм установления временного ограничения права на выезд из России иностранного гражданина в целях предотвращения уклонения от исполнения обязательств перед Российской Федерацией (например, в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам).

Перечень также предусматривает расширение возможностей государственных органов по осуществлению так называемого миграционного розыска иностранных граждан, предусматривающего законные основания и полномочия по определению места нахождения иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство или уклоняющихся от выезда из Российской Федерации.