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Путин поручил создать единую платформу, обрабатывающую данные о миграционных потоках в РФ

В частности, она должна решать "правоохранительные задачи с использованием возможностей геолокации", отмечается в материалах на сайте Кремля

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил своей администрации проработать создание единой государственной информационной платформы, обрабатывающей информацию об иностранцах и миграционных потоках в РФ. Соответствующие перечень поручений и предложения рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы размещены в субботу на сайте Кремля.

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"При создании единой информационной платформы необходимо учитывать текущие и перспективные возможности существующих государственных информационных ресурсов (Государственная система миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность (система "МИР"), информационно-аналитическая система "Общероссийская база вакансий "Работа в России", единая биометрическая система, инфраструктура электронного правительства и др.), национального проекта "Цифровая экономика", - говорится в документе.

Кроме того, согласно материалам на сайте Кремля, нужно обеспечить координацию научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по развитию и модернизации платформы, обеспечить сохранение и возможность использования уже накопленных данных, согласование указанной работы с деятельностью по созданию цифрового профиля гражданина РФ.

Согласно предложениям рабочей группы, единая платформа должна регулярно собирать базовые статистические показатели, по запросу выдавать различные формы отчетности, уведомлять иностранцев о принятых по их заявлениям решениях, сроках действия их документов, анализировать миграционные потоки между субъектами РФ, а также использовать возможности персональной аналитики. Например, решать "правоохранительные задачи с использованием возможностей геолокации" и проводить "мониторинг сетевой активности".

Кроме того, платформа должна обеспечивать "перевод в электронную форму части документооборота при взаимодействии граждан и организаций как между собой (в частности, заключение трудовых договоров в электронной форме), так и с государственными органами".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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