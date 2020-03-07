AP: две смерти от коронавируса впервые зарегистрированы на Восточном побережье США

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Первые два случая смерти в результате заболевания, вызванного новым коронавирусом, зарегистрированы на Восточном побережье США. Как сообщило в субботу агентство Associated Press , два человека стали жертвами COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание) в штате Флорида.

Агентство приводит данные властей, согласно которым в обоих случаях речь шла о пожилых людях, которые недавно путешествовали за рубеж. При этом не уточняется, куда именно они ездили. AP отмечает, что ранее летальные исходы заболевания, вызванного новым коронавирусом, были зарегистрированы лишь на Западном побережье США.

В пятницу газета The New York Times сообщала, что на территории США находятся более 250 человек, которые заражены коронавирусом. Имели место не менее 15 летальных исходов. 14 человек умерли в штате Вашингтон, один - в Калифорнии. Таким образом к утру субботы общее число жертв нового коронавируса на территории Соединенных Штатов достигло 17.