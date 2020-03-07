СМИ: на Мальдивах зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

ТАСС, 7 марта. Два первых случая заражения коронавирусом нового типа зафиксированы на Мальдивах. Об этом в субботу сообщила местная интернет-газета Sun.

По ее данным, заболевшими являются иностранные сотрудники курорта на острове Куреду. Отмечается, что курорт, где они работали, закрыт.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.