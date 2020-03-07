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На Ставрополье заработала мастерская урбанистики для малых городов и сел

Проект реализуется на средства федерального гранта

ПЯТИГОРСК. 7 марта. /ТАСС/. Мастерская урбанистики для малых городов и сел "Не столица" начала свою работу на Ставрополье. На средства федерального гранта в селах края участники мастерской реализуют молодежные проекты, сообщила ТАСС в субботу менеджер проекта Анастасия Победнова.

Проект "Мастерская урбанистики малых городов и сел "Не столица" стал победителем второго конкурса Фонда президентских грантов.

"В настоящее время начались заочные мероприятия проекта, изготавливается онлайн-курс для тренеров по проведению "Мастерской урбанистики малых городов и сел "Не столица". Курс разрабатывают красноярские специалисты, он станет доступен 15 апреля. Курс может использоваться любым желающим, который хочет провести молодежные мероприятия в селе или малом городе", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, затем потенциальные тренеры проекта пройдут онлайн-курс, по его результатам и результатам собеседования они станут тренерами проекта. После этого пройдет набор участников из заявленных районов края и их сопровождающих (менторов).

Победнова сообщила, что летом планируется проведение вводного семинара, где тренеры под началом супервизора проведут семинар для 30 участников (старшие школьники) и менторов ( их сопровождающие). В рамках семинара проведут урбан-хакатон в селе Новоселицком, где пройдет семинар. За 24 часа проектные команды должны будут начать с концепции мини-проекта и завершить его. На семинаре участники наметят для себя мини-проекты, которые будут реализовывать в своих малых городах и селах.

Разработчики проекта работают по франшизе с красноярской организацией, которая уже три года ведет сельскую мастерскую, работает с сельскими подростками, помогает им реализовывать культурные проекты, разные форматы от небольших граффити до фестивалей и организации просмотров кино. На семинары пригласят жителей из Новоселицкого, Александровского, Благодарненского, Буденновского, Советского, Георгиевского районов края. Подростков будут сопровождать при реализации их проектов в селах, оказывать им помощь.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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