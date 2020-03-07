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Золотов: лицензии на гражданское оружие не будут давать людям, пойманным пьяными за рулем

Кроме того, директор Росгвардии Виктор Золотов обещал ввести послабления правил выдачи лицензий для военных пенсионеров

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Росгвардия планирует прекратить выдачу лицензий на гражданское (то есть разрешенное к приобретению гражданам) оружие тем людям, которых ранее привлекли к административной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом заявил директор Росгвардии Виктор Золотов в интервью "Российской газете", опубликованном на сайте издания.

"Не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Для владельцев оружия вводится обязанность сообщать в органы Росгвардии о фактах утраты или хищения принадлежащего им оружия", - сказал Золотов.

Он также обещал ввести послабления правил выдачи лицензий для военных пенсионеров.

"Предлагается освободить военных пенсионеров от прохождения периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием. Исходим из того, что человек, двадцать и более лет, прослуживший с оружием, этот навык не утратил", - отметил глава Росгвардии.

Теги
РоссияЗолотов, Виктор Васильевич
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