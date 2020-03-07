Власти Парагвая подтвердили первый случай коронавируса в стране

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 марта. /ТАСС/. Парагвайские медики выявили первый случай заражения новым коронавирусом в стране. Об этом сообщил в субботу министр здравоохранения республики Хулио Массолени.

"Я сообщаю, что сегодня после полудня центральная лаборатория подтвердила первый случай COVID-19 в Парагвае", - написал он в Twitter.

По словам министра, в ближайшее время власти проведут пресс-конференцию, на которой будут приведены подробности.

"Я призываю граждан сохранять спокойствие, уже применяются протоколы, одобренные Всемирной организацией здравоохранения", - добавил он.