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Распространение коронавируса нового типа

В штате Нью-Йорк из-за угрозы коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации

Число подтвержденных случаев заражения жителей этого штата составило 76

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в субботу в штате Нью-Йорк в связи с опасениями относительно распространения нового коронавируса. Об этом сообщил в своем Twitter губернатор штата Эндрю Куомо.

"Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке из-за вспышки коронавируса, - написал он. - Мы продолжим оповещать жителей Нью-Йорка о развитии ситуации". Он также отметил, что к настоящему моменту число подтвержденных случаев заражения жителей этого штата составило 76.

Ранее стало известно о первых двух случаях смертельного исхода заболевания, вызванного новым коронавирусом, на Восточном побережье США. Согласно данным агентства Associated Press, два пожилых человека, которые недавно вернулись из зарубежных поездок, стали жертвами COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание) в штате Флорида.

В пятницу газета The New York Times сообщала, что на территории США находятся более 250 человек, которые заражены коронавирусом. Имели место не менее 15 летальных исходов. 14 человек умерли в штате Вашингтон, один - в Калифорнии.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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