Горячая линия по коронавирусу в Москве получила более 500 заявок на больничные листы

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Более 500 заявок на больничные поступили на горячую линию для прилетевших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией за первые три дня работы. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

Там добавляется, что в столице по-прежнему подтверждено 6 случаев новой коронавирусной инфекции. 7 марта выписали первого в Москве выздоровевшего пациента, остальные 5 пациентов продолжают проходить лечение в стационарах столицы.

"4 марта начала работу горячая линия департамента здравоохранения города Москвы для прилетевших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Речь идет о Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Испании, Франции, Германии. Всем прибывшим на территорию города Москвы из таких стран нужно позвонить по номеру 8-495-870-45-09 и при необходимости оформить больничный лист с доставкой на дом. На горячую линию поступило уже более 7 тыс. звонков, операторы колл-центра получили заявки на более 500 больничных листов. К горожанам отправились курьеры, чтобы доставить больничные прямо на дом", - приводится в публикации сообщение оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

5 марта указом мэра Москвы в столице был введен режим повышенной готовности. Такая мера позволит сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска - приехавшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуации. Этим гражданам необходимо по прибытию находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.