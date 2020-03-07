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Распространение коронавируса нового типа
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В Молдавии выявили первый случай заболевания коронавирусом

Его диагностировали у 48-летней женщины, которая прилетела из Италии

КИШИНЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Молдавии. Как сообщила в субботу вечером пресс-служба министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, его выявили у 48-летней женщины, которая прилетела в субботу из Италии рейсом Болонья - Кишинев.

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"Больную тут же госпитализировали, так как у женщины сахарный диабет, ожирение второй степени и повышенное давление, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. На момент госпитализации у нее была повышенная температура, кашель и острая дыхательная недостаточность", - отмечается в сообщении. Минздрав призвал всех, кто прилетел рейсом Air Moldova 9U 480 Болонья - Кишинев, оставаться дома и сообщить об этом семейному врачу.

В воскресенье утром, несмотря на праздничный день, состоится экстренное заседание правительственной комиссии по общественному здоровью. Ранее президент страны Игорь Додон созвал заседание Высшего совета безопасности в связи с опасностью распространения коронавируса, а правительство ввело на всей территории республики желтый код, который подразумевает усиление профилактических мер и контроля. 

Теги
ИталияМолдавияДодон, ИгорьРаспространение коронавируса нового типа
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