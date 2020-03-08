Концерты и специальные акции пройдут по всей России в Международный женский день

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Поздравление от моряков, рыцарей и поэтов Серебряного века на светодиодных экранах и в открытом океане, гигантский пирог и фестиваль корюшки, мастер-классы по изготовлению шляпок и бесплатный вход на катки ждут представительниц прекрасного пола в Международный женский день. Москва и регионы приготовили масштабную праздничную программу, самые яркие мероприятия которой - в материале ТАСС.

В России Международный женский день считается официальным праздником с 1919 года. В первые годы советской власти он носил название Международный день работниц. С конца 1920-х годов стал именоваться Международным женским днем. В 1966-м году 8 марта было официально объявлено праздничным и нерабочим днем.

"Дольче вита" и 8 Марта с музыкой

В Большом зале Московской консерватории в праздничный день в исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) и дирижера Азима Каримова прозвучит музыка к фильмам Федерико Феллини "Сладкая жизнь", "Дорога" и "Ночи Кабирии".

"Музыка Нино Роты, как и кинокартины Феллини, проникнуты удивительным, свойственным только итальянцам, неповторимым солнечным колоритом и ясной открытой лирикой. Художественный мир Феллини, со всей его тончайшей нюансировкой, специфическими перипетиями сюжета, таинственной, а порой мистической символикой, и при этом с жизнелюбием, обращенным к многообразному миру, словно отражается в пластичной и столь же таинственно прекрасной музыке Роты", - подчеркнули организаторы концерта.

Там же вечером выступит "Вивальди-оркестр" Светланы Безродной с джазовой музыкой эпохи 30-40-х годов ХХ столетия. Танцы XIX века в это время будут в Концертном зале им. Чайковского, на сцену которого выйдет Российский национальный молодежный симфонический оркестр. Французский дирижер Жан-Кристоф Спинози выбрал для этого концерта сочинения Берлиоза, Чайковского, Брамса, Штрауса-сына, Равеля, Оффенбаха и Гуно.

Поклонников классики ждут и в зале "Зарядье". Пианисты Борис Березовский и Александр Гиндин собрали для праздника программу из произведений Моцарта, Сен-Санса, Бартока, Гершвина и Бернстайна. С мэтрами выступят восходящие звезды фортепиано - Варвара Кутузова и Константин Емельянов.

Не только москвички смогут встретить праздник с музыкой. В пресс-службе Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) ТАСС сообщили, что 8 марта зрители увидят на малой сцене концертную программу "Монологи любви". "Лучший подарок любой женщине - слова любви, сказанные в ее адрес. В Международный женский день солисты оперы и симфонический оркестр НОВАТа исполнят самые трогательные и чувственные арии", - уточнили в театре, добавив, что фрагменты из опер "Волшебная флейта" Моцарта, "Кармен" Бизе, "Богема" и "Тоска" Пуччини будут исполнять исключительно мужчины.

На юге России, на главной площади Севастополя, который называют городом русских моряков, так как он является главной базой Черноморского флота, и который некоторые поэты сравнивают с белым кораблем из-за цвета зданий, в воскресенье пройдет Белый концерт. В белый цвет будет оформлена концертная площадка неподалеку от белых колонн Графской пристани - одного из символов города, а гостей будут встречать курсанты военно-морского училища в белых мундирах. Центральным событием концерта станет шоу трех роялей Bel Suono - известные музыканты исполнят шедевры классической музыки.

Москвичек поздравят рыцари и поэты Серебряного века

Специальную программу к Международному женскому дню подготовили в 18 парках столичного Департамента культуры, среди которых парк Горького, сад имени Баумана, музей-заповедник "Царицыно", парк "Сокольники". Например, для всех женщин и девушек 8 Марта сделают бесплатным вход на катки в саду имени Баумана, саду "Эрмитаж" и в парке "Красная Пресня". Забеги с вручением букетов женщинам пройдут на Пушкинской набережной в парке Горького (с 12:00 до 17:00), а также в парке "Фили". А Таганский парк проведет фитнес-фестиваль с бесплатными мастер-классами по различным видам спортивных танцев.

Кроме того, с 7 по 9 марта на Пушкинской площади, а также Страстном, Петровском, Рождественском, Сретенском и Тверском бульварах проходит фестиваль "Вам, любимые". Артисты встретят гостей в образах рыцарей, поэтов Серебряного века и стиляг, поздравят женщин с праздником, почитают стихи о весне и любви и разыграют сценки. А на Манежной площади каждый день будут идти по четыре показа интерактивных спектаклей.

На ВДНХ 8 марта посетительниц поздравят всадники Кремлевской школы верховой езды, им подарят цветы из Ботанического сада. Также у арки главного входа цветы дамам будут дарить волонтеры - участники всероссийской акции "Вам, любимые!". В парке "Россия - моя история" с 7 по 9 марта проходит весенний фестиваль с мастер-классами по изготовлению головных уборов, тематическими экскурсиями о великих женщинах, показом мод "Безумные 20-е" и праздничным спектаклем. А в воскресенье вход в парк сделают для женщин бесплатным.

Посетителей "Городской фермы" на ВДНХ с 7 по 9 марта ждут цветочные мастер-классы, весенние поделки и чаепитие. Кроме того, в воскресенье в выставочном центре состоятся бесплатные тематические экскурсии, на которых расскажут о скульптуре Вере Мухиной, 16 девушках на фонтане "Дружба народов", скульптурах на павильонах "Республика Беларусь" и "Земледелие" и других женских образах, связанных с ВДНХ. В честь Международного женского дня бесплатные экскурсии пройдут и в центре "Космонавтика и авиация". В этот же день в центре славянской письменности "Слово" пройдут лекции о женских образах в русском эпосе и одном из традиционных видов древнерусского искусства - сказительстве.

Чеховский пирог и праздник в океане

В регионах России Международный женский день будут праздновать ярко и широко. В Ижевске вечером 8 марта на набережной городского пруда пойдет фестиваль фейерверков. Команды из Пензы, Казани и Удмуртии под музыкальные композиции устроят красочное шоу, на время проведения праздника перекроют несколько улиц. "У каждого мужчины будет возможность поздравить свою любимую женщину с большого светодиодного экрана. Организаторы обещают лучшие места для обзора у монумента "Навеки с Россией" и по всему склону набережной", - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

А в Ялте испекут Чеховский вишневый пирог длиной 20 метров и шириной 80 сантиметров. На сайте администрации Ялты также сообщается, что на набережной города пройдут конкурсы красоты дам с собачками и модной одежды питомцев, откроется галерея дамских шляп. Петербург порадует женщин цветами. В Ботаническом саду пройдет выставка "Мечты о весне", где покажут тюльпаны, специально выращенные к 8 Марта специалистами учреждения. Выставка познакомит с разнообразием сортов любимых многими весенних цветов, на ней также проведут мастер-классы по составлению букетов.

Интересную программу к празднику подготовил Новосибирский музей природы, в коллекции которого есть редкий экспонат полного скелета самки мамонта. Здесь начнется цикл тематических занятий для детей "Материнство в дикой природе", которые продлятся весь месяц. Экскурсоводы музея в игровой форме расскажут школьникам о материнских стратегиях у разных животных. "Самки, когда становятся матерями, ведут себя очень по-разному: кто-то оберегает свое потомство, кто-то зарыл детеныша в песок и ушел, а кто-то, как кукушка, ищет подходящее гнездо, чтобы подложить птенца. На экспонатах мы показываем детям все многообразие родительского опыта в природе", - рассказали ТАСС в учреждении.

В заполярном поселке Индига Ненецкого автономного округа 8 марта пройдет фестиваль корюшки. На нем будут не только ловить рыбу, но и делать снежные скульптуры, участвовать в конкурсе "Битва сковородок" на лучшее блюдо и других. Запланирован женский бег с сюрпризом. "У нас будут женские соревнования по бегу на сто метров с усложняющей задачей: это сюрприз, участницы не будут о нем знать до старта. В прошлом году у нас был женский футбол, а сюрпризом был мяч, в качестве которого использовался буек", - сказала ТАСС представитель организаторов Ольга Суховарова.

Некоторые российские женщины встретят праздник за пределами Родины. Более 40 девушек-курсанток учебных заведений Росрыболовства и женщин-членов постоянного экипажа знаменитых российских барков "Крузенштерн" и "Седов", находящихся в кругосветном плавании, посвященном 200-летию открытия русскими мореплавателями Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, встретят праздник на океанских просторах, от родного Калининграда их отделяют более 10 тыс. километров, сказала ТАСС Ирина Образцова - начальник пресс-службы Балтийского государственной академии рыбопромыслового флота, эксплуатантом этих учебных судов. "На парусниках не раскрывают секреты того, как будут чествовать в день 8 Марта милых дам. Но в одном заверяют, что особое внимание уделят каждой из них. К сожалению, цветов в океане нет, но есть тепло мужских сердец", - сказала она.