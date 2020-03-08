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Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем

Глава государства пожелал им счастья, здоровья, любви и радости

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем, пожелав им счастья, здоровья, любви и радости.

"Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире", - сказал президент в эфире телеканала "Россия-24".

"Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпеньем заботиться о близких. И очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, к семье, к своим будущим детям", - подчеркнул Путин.

Президент выразил особую признательность женщинам, посвятившим себя своим детям. "Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд", - отметил он.

"От всей души желаю вам счастья. Поздравляю всех женщин России! Здоровья, любви и радости вам!" - пожелал президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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