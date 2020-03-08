Комиссия парламента Британии выяснит, за чей счет Джонсон отдохнул на Карибах

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Комиссия по стандартам парламента Великобритании проведет предварительное расследование источников финансирования новогоднего отпуска премьер-министра Соединенного Королевства на "острове миллионеров" в Карибском море. Об этом пишет в субботу газета The Guardian.

По ее информации, решение об этом было принято в минувшую среду членом комиссии Кэтрин Стоун, которая таким образом отреагировала на запрос от оппозиционной Лейбористской партии, потребовавшей установить, кто именно оплатил главе правительства и его подруге Кэрри Саймондс пребывание с 26 декабря 2019 года по 5 января 2020 года на частом острове Мюстик, входящем в архипелаг Гренадины (Малые Антильские острова).

Сам Джонсон утверждал, что их проживание на острове стоимостью £15 тыс. ($20 тыс.) оплатил Дэвид Росс, донор правящей Консервативной партии, бывший заместитель главы правления британской компании Carphone Warehouse, крупнейшего в Европе розничного продавца мобильных телефонов. Сам Росс позже опроверг эти утверждения главы правительства, заявив, что он не платил за отдых Джонсона и его подруги, а лишь помог с организацией их проживания.

13 февраля глава секретариата кабинета министров в теневом правительстве лейбористов Джон Триккет официально запросил провести проверку, указав на то, что "кодекс депутатской этики требует от членов парламента сообщать имя человека или организации, осуществившего или осуществившей пожертвование". Это распространяется и на премьер-министра, который по действующим в Великобритании правилам обязан быть членом парламента. Если расследование Стоун установит факт нарушения, то дело будет передано непосредственно в комиссию по стандартам. Она рассмотрит все собранные материалы и, если посчитает главу правительства виновным, может порекомендовать применить в его отношении санкции. О каких мерах может идти речь не уточняется.

Остров Мюстик специализируется на обслуживании туристов самого высокого уровня, имеющих немалый достаток. Некогда туда отправлялись члены британской монаршей семьи - королева Елизавета II и ее младшая сестра принцесса Маргарет. В феврале 2013 года туда наведались внук королевы принц Уильям и его супруга - герцогиня Кембриджская Кейт.

Райский уголок в Карибском бассейне популярен и среди представителей музыкальной индустрии. В частности, на остров Мюстик регулярно приезжает лидер легендарной рок-группы The Rolling Stones ("Роллинг стоунз") Мик Джаггер, который приобрел там недвижимость.