Заразившийся участник форума республиканцев не контактировал с Трампом

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Участник ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США 26-29 февраля, на котором выступали глава Белого дома Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс, оказался инфицирован коронавирусом. Как говорится в распространенном в субботу заявлении американского консервативного союза, организовывавшего форум, заразившийся не находился рядом с Трампом и Пенсом.

"Мы узнали сегодня (7 марта - прим. ТАСС), что тест на коронавирус одного из участников конференции оказался, к сожалению, положительным. Заражение произошло до конференции, - отмечается в тексте. - Больной изолирован и находится под наблюдением врачей в штате Нью-Джерси. Находимся в контакте с министерством здравоохранения штата Мэриленд (где проходил форум - прим. ТАСС) и будем следовать рекомендациям экспертов здравоохранения". "Данный участник не находился рядом с президентом или вице-президентом, он никогда не посещал мероприятия в главном зале конференции", - подчеркивается в заявлении.

Пенс выступал на форуме 27 февраля, Трамп - 29 февраля.