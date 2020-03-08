{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Заразившийся участник форума республиканцев не контактировал с Трампом

Он не посещал мероприятия в главном зале конференции, сообщили в американском консервативном союзе

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Участник ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США 26-29 февраля, на котором выступали глава Белого дома Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс, оказался инфицирован коронавирусом. Как говорится в распространенном в субботу заявлении американского консервативного союза, организовывавшего форум, заразившийся не находился рядом с Трампом и Пенсом.

"Мы узнали сегодня (7 марта - прим. ТАСС), что тест на коронавирус одного из участников конференции оказался, к сожалению, положительным. Заражение произошло до конференции, - отмечается в тексте. - Больной изолирован и находится под наблюдением врачей в штате Нью-Джерси. Находимся в контакте с министерством здравоохранения штата Мэриленд (где проходил форум - прим. ТАСС) и будем следовать рекомендациям экспертов здравоохранения". "Данный участник не находился рядом с президентом или вице-президентом, он никогда не посещал мероприятия в главном зале конференции", - подчеркивается в заявлении.

Пенс выступал на форуме 27 февраля, Трамп - 29 февраля.

Теги
СШАТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Первый случай коронавируса, предположительно, зафиксирован в столице США
Не менее 250 человек заражены вирусом в стране
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС