Минздрав Перу сообщил о пяти новых зараженных коронавирусом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 марта. /ТАСС/. Минздрав Перу сообщил в субботу о пяти новых подтвержденных случаях коронавируса на территории страны. Таким образом, их общее количество выросло до шести.

Трое новых пациентов приходятся близкими родственниками перуанца, у которого заболевание было обнаружено после возвращения из Европы. Среди них двое пожилых и один семилетний ребенок. Еще один заразившийся - 25-летний друг мужчины. Как уточняется, все они находятся на карантине дома. Помимо этого власти подтвердили наличие коронавируса у еще одного пациента - недавно вернувшегося из Лондона мужчины 29 лет.

В пятницу президент Перу Мартин Вискарра сообщил о первом в стране случае заболевания коронавирусом. По словам главы государства, заболевший 27-летний пациент недавно побывал в Испании, Франции и Чехии.