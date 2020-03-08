Велопробег в преддверии 75-летия Победы пройдет в четырех регионах Северного Кавказа

НАЛЬЧИК, 8 марта. /ТАСС/. Приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне велопробег состоится на Северном Кавказе в начале мая и охватит Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию и Чечню. Участники мероприятия возложат цветы к памятникам в рамках проекта "Единый Кавказ - 75-летию Великой Победы", выигравшего грант президента РФ, рассказал ТАСС в воскресенье президент спортивного клуба "Рамзан" Мурат Халакоев.

"У нас как-то появилась такая идея, почему бы не сделать такое мероприятие для молодежи, которое объединило бы республики Северного Кавказа. Велопробег будет организован в преддверии 75-летия Победы, участники мероприятия возложат цветы к значимым историческим местам, связанных с крупнейшими сражениями Великой Отечественной войны на Кавказе. Принимать участие в нем будут не только члены клуба, но и все желающие, в том числе подростки и дети", - рассказал Халакоев.

Как пояснил собеседник агентства, в велопробеге планируется задействовать более 30 человек. "Но это не предел, будем рады включить в состав участников больше людей, если будут желающие", - пояснил он.

Протяженность маршрута составит около 220 км. Отправной точкой станет стела Победы в Нальчике, затем участники велопробега возложат цветы к монументу защитникам Эльхотовских ворот в Северной Осетии, после чего посетят Мемориал памяти и славы в Ингушетии. А завершится мероприятие возложением цветов у Мемориального комплекса славы имени Ахмата Кадырова в Чечне. Участникам велопробега раздадут брошюры с подробной информацией о местах, к которым возлагаются цветы.

Халакоев отметил, что, если проект вызовет поддержку и одобрение, то его планируется сделать ежегодным. "Может, со временем мы увеличим число регионов и исторических мест на нашем маршруте", - добавил собеседник агентства.

Стоимость реализации проекта с учетом софинансирования составляет 1,04 млн рублей.