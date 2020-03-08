Минздрав Латвии подтвердил второй случай заражения коронавирусом

РИГА, 8 марта. /ТАСС/. Второй за неделю случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Латвии. Об этом в воскресенье сообщил Минздрав республики.

"Сегодня, 8 марта, эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний получили информацию из национальной лаборатории о подтвержденном втором случае COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) в Латвии. Пациент находился дома, в ближайшее время его доставят в инфекционный центр", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

"В течение последних суток было сделано 22 лабораторных исследования по подозрению на COVID-19, один - позитивный, остальные - негативные. В целом было сделано 222 анализа, два - позитивные, остальные - негативные", - сообщает в воскресенье Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии в своем Twitter.

Минздрав Латвии 2 марта сообщил, что в стране был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа. Жительница республики, которая вместе с семьей 29 февраля вернулась из Милана в Ригу через Мюнхен, была помещена вместе с дочерью в инфекционный центр. Симптомы болезни у женщины оказались легкими, а второй анализ не подтвердил наличия заболевания, поэтому 3 марта она была выписана. У ее дочери коронавирус диагностирован не был.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели 57 тыс. человек, число случаев заражения достигло почти 80,7 тыс.