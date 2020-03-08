Владимир Путин подписал указ о праздновании 200-летия города Черкесска

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2025 году 200-летия со дня основания Черкесска. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

"В связи с исполняющимся в 2025 году 200-летием основания г. Черкесска постановляю принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2025 году 200-летия основания г. Черкесска. Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении 200-летия основания г. Черкесска", - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступил в силу с 7 марта 2020 года.

День Карачаево-Черкесии и День Черкесска с 2014 года совместно отмечаются 7 сентября. В этом году исполнилось 27 лет со дня преобразования КЧР, входившей ранее в статусе автономной области в состав Ставропольского края, в самостоятельный субъект РФ. В прошлом году Черкесск отметил 194-ю годовщину основания.