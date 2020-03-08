{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Австрии число зараженных коронавирусом увеличилось до 104

Смертельных случаев в стране пока не зарегистрировано

ВЕНА, 8 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии увеличилось за сутки с 74 до 104. Об этом сообщило в воскресенье Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии в утренней сводке за минувшие сутки.

На наличие вируса в Австрии были проверены 4,5 тыс. человек, более 300 были помещены в карантин из-за контактов с заразившимися людьми. Случаи заражения зафиксированы во всех регионах Австрии. Смертельных случаев пока не зарегистрировано.

Австрия в качестве меры борьбы с распространением вируса ввела выборочный санитарный контроль на границе с Италией, отменила прямых авиарейсы в Китай, Иран, Южную Корею, а также Милан и Болонью.

Теги
АвстрияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Медведев будет отвечать за назначение уполномоченного по правам ребенка в России
Заместитель председателя Совета безопасности также будет назначать и освобождать от должности непосредственно подчиненных ему должностных лиц в администрации президента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС