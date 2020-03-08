В Австрии число зараженных коронавирусом увеличилось до 104

ВЕНА, 8 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии увеличилось за сутки с 74 до 104. Об этом сообщило в воскресенье Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии в утренней сводке за минувшие сутки.

На наличие вируса в Австрии были проверены 4,5 тыс. человек, более 300 были помещены в карантин из-за контактов с заразившимися людьми. Случаи заражения зафиксированы во всех регионах Австрии. Смертельных случаев пока не зарегистрировано.

Австрия в качестве меры борьбы с распространением вируса ввела выборочный санитарный контроль на границе с Италией, отменила прямых авиарейсы в Китай, Иран, Южную Корею, а также Милан и Болонью.