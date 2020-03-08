СМИ: случай коронавируса выявили в школе, где учится наследница испанского престола

МАДРИД, 8 марта. /ТАСС/. Один случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в школе испанской столицы, где учатся дочери короля Филиппа VI. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

По ее информации, заболевшим является ученик, чей родственник недавно побывал в Италии. Несмотря на это, 14-летняя наследница испанского престола, принцесса Леонор и 12-летняя инфанта София собираются в понедельник посетить занятия. Руководство школы также заявило, что учебное заведение продолжит работать в обычном режиме.

К настоящему моменту в Испании было выявлено почти 600 случаев заражения новым коронавирусом. Больше всего заболевших зафиксировано в автономном сообществе Мадрид. Первый случай заражения был зафиксирован 31 января, число заболевших резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. По меньшей мере 10 заразившихся умерли.