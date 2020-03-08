{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Иране число заразившихся коронавирусом возросло до 6566

Умерли 194 человека

ТЕГЕРАН, 8 марта. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом нового типа в Иране превысило 6,5 тыс., зафиксировано 194 летальных исхода. Такие данные привел в воскресенье глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"Со вчерашнего дня выявлено 743 новых случая коронавируса. Число инфицированных достигло 6566", - цитирует его иранское агентство "Клуб молодых журналистов". Он добавил, что умерли 194 человека. Ранее сообщалось о 5823 заболевших и 145 летальных исходах.

В субботу агентство IRNA проинформировало, что от заболевания, вызванного коронавирусом, умер депутат Меджлиса (парламента) Фатеме Рахбар.

Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы ушли на выходные до конца марта, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой. Во вторник вице-спикер Меджлиса Абдольреза Месри заявил, что анализы 23 депутатов показали наличие у них коронавируса. По данным президента Ирана Хасана Роухани, заболевания, вызванные новым коронавирусом, зафиксированы почти во всех провинциях страны.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Петербурге прошла акция в поддержку помещенных под меднаблюдение из-за коронавируса
В ней приняли участие представители власти, байкеры и группа Iowa. По словам вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, студентов в обсервации обеспечивают всем необходимым
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС