В Иране число заразившихся коронавирусом возросло до 6566

ТЕГЕРАН, 8 марта. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом нового типа в Иране превысило 6,5 тыс., зафиксировано 194 летальных исхода. Такие данные привел в воскресенье глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"Со вчерашнего дня выявлено 743 новых случая коронавируса. Число инфицированных достигло 6566", - цитирует его иранское агентство "Клуб молодых журналистов". Он добавил, что умерли 194 человека. Ранее сообщалось о 5823 заболевших и 145 летальных исходах.

В субботу агентство IRNA проинформировало, что от заболевания, вызванного коронавирусом, умер депутат Меджлиса (парламента) Фатеме Рахбар.

Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы ушли на выходные до конца марта, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой. Во вторник вице-спикер Меджлиса Абдольреза Месри заявил, что анализы 23 депутатов показали наличие у них коронавируса. По данным президента Ирана Хасана Роухани, заболевания, вызванные новым коронавирусом, зафиксированы почти во всех провинциях страны.