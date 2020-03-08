Число инфицированных коронавирусом в Малайзии достигло 99 человек

СИНГАПУР, 8 марта. /ТАСС/. Власти Малайзии сообщили о шести новых случаях заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 99 человек. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении генерального директора минздрава Хишамы Абдулы.

"Все новые случаи связаны с предыдущими очагами распространения вируса", - уточнил представитель ведомства. "На сегодняшний день 41 человек полностью выздоровел, но состояние двоих оценивается как критическое", - отмечается в заявлении.

По его словам, "были обследованы свыше 560 человек, ни у кого из них анализы не подтвердили наличие коронавируса".

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Иране и Италии. Случаи инфицирования были выявлены почти в 100 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тысяч летальных исходов, выздоровели 57 тысяч человек, число случаев заражения достигло практически 80,7 тыс.