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Распространение коронавируса нового типа

В Роспотребнадзоре рассказали, где могут исследоваться пробы на коронавирус

В ведомстве сообщили, что такие работы должны проводиться только в лабораториях, имеющих специальную лицензию

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Все лабораторные работы, проводящиеся с использованием материалов, взятых у человека, инфицированного коронавирусом, должны проводиться только в лабораториях, имеющих специальную лицензию. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Роспотребнадзора в воскресенье.

"Любые клинико-диагностические и лабораторные работы, связанные с использованием потенциального инфицированного/ инфицированного новым коронавирусом (СOVID-19) материала, могут проводиться исключительно в лабораториях, имеющих лицензию на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных II степени потенциальной опасности", - говорится в документе.

К II группе патогенности относят бактерии, хламидии, рикктесии, прионы (возбудители медленных нейроинфекций), грибы, токсины и различные вирусы (вирус SARS, MERS, коронавирус нового типа, гепатит С, В, Д и Е, лихорадка желтая, Зика, Денге, энцефалиты, бешенство, ВИЧ и др.).

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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