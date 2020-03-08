В Роспотребнадзоре рассказали, где могут исследоваться пробы на коронавирус

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Все лабораторные работы, проводящиеся с использованием материалов, взятых у человека, инфицированного коронавирусом, должны проводиться только в лабораториях, имеющих специальную лицензию. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Роспотребнадзора в воскресенье.

"Любые клинико-диагностические и лабораторные работы, связанные с использованием потенциального инфицированного/ инфицированного новым коронавирусом (СOVID-19) материала, могут проводиться исключительно в лабораториях, имеющих лицензию на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных II степени потенциальной опасности", - говорится в документе.

К II группе патогенности относят бактерии, хламидии, рикктесии, прионы (возбудители медленных нейроинфекций), грибы, токсины и различные вирусы (вирус SARS, MERS, коронавирус нового типа, гепатит С, В, Д и Е, лихорадка желтая, Зика, Денге, энцефалиты, бешенство, ВИЧ и др.).